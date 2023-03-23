Как сообщает «Российская газета», отдельный гвардейский разведывательный батальон «Спарта» имени Героя Донецкой Народной Республики полковника Арсена Сергеевича Павлова сражается с противником неподалеку от Донецка. В социальных сетях бойцы «Спарты» опубликовали видеозапись, снятую при помощи беспилотного летательного аппарата.

На видеокадрах, записанных российским дроном, видно, как в траншее ползет раненый украинский военнослужащий. По видеозаписи можно определить, что он получил ранение в ногу. Когда боец увидел пролетающий над ним беспилотник, то встал на колени и сложил руки. Такими жестами он просил у оператора БПЛА помилования. Однако дроном уже был выпущен снаряд.

На видео видно, что снаряд упал не на бойца, а поблизости с ним. На этом видеозапись обрывается. Дальнейшая судьба украинского военнослужащего не известна.

Комментируя данную видеозапись, командир батальона «Спарты» Артем Жога написал, что во время боевых сражений нет места гуманности. «На линии фронта никому даже не придет в голову размышлять об этике, нравственности, светском гуманизме и толстовстве», – подчеркнул он.