ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Российская газета», отдельный гвардейский разведывательный батальон «Спарта» имени Героя Донецкой Народной Республики полковника Арсена Сергеевича Павлова сражается с противником неподалеку от Донецка. В социальных сетях бойцы «Спарты» опубликовали видеозапись, снятую при помощи беспилотного летательного аппарата.

На видеокадрах, записанных российским дроном, видно, как в траншее ползет раненый украинский военнослужащий. По видеозаписи можно определить, что он получил ранение в ногу. Когда боец увидел пролетающий над ним беспилотник, то встал на колени и сложил руки. Такими жестами он просил у оператора БПЛА помилования. Однако дроном уже был выпущен снаряд.

На видео видно, что снаряд упал не на бойца, а поблизости с ним. На этом видеозапись обрывается. Дальнейшая судьба украинского военнослужащего не известна.

Комментируя данную видеозапись, командир батальона «Спарты» Артем Жога написал, что во время боевых сражений нет места гуманности. «На линии фронта никому даже не придет в голову размышлять об этике, нравственности, светском гуманизме и толстовстве», – подчеркнул он.

Вам может понравиться

Бой в городской застройке танка Т-72 ВС РФ

В Сети появились кадры городского боя российского танка Т-72БЗМ с украинскими националистами. Боевая машина российских танкистов имеет особую метку – фразу из знаменитого российского кинофильма «Брат-2»: «В чем сила, брат?».

Медведев назвал Соединенные Штаты Америки врагом России

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза России, сообщил, что Америка является вражеской страной для нашей страны, которая пытается нанести как можно больший вред. Политик отметил, что США – не только наш

Какие современные военные БПЛА используются сегодня на Украине

БПЛА в конфликте на Украине востребованы как средство разведки и удара по объектам противника. США активно предоставляют Киеву разведданные, полученные с помощью своих беспилотников. Издание “ИнфоСМИ” обратило внимание читателей на