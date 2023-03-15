Беженцы из Украины, которые приехали в Швейцарию, вынуждены расставаться со своими машинами для того, чтобы получать денежные пособия. Об этом сообщает издание 20 Minuten.

По данным газеты, все беженцы, которые прибыли в страну год назад и планируют получать социальную помощь, должны пройти процедуру переоценки своего имущества. При этом получатели пособий вынуждены продавать свои машины, если их стоимость больше, чем размер положенных социальных выплат. К примеру, в кантоне Люцерн размер денежного пособия равен 4 тысячам франков на одного человека, это примерно 330 тысяч российских рублей. А семья беженцев получает десять тысяч франков, это более 800 тысяч рублей.

Для того чтобы продать личные транспортные средства, украинцам дали срок в один месяц. В зависимости от размера суммы, которую беженцы получат с продажи машины, выплата пособий приостанавливается.