На Украине не прекращаются обсуждения возможного нового весеннего наступления ВС РФ. Украинские аналитики уже выдвигают предположения о сроках и вероятных направлениях, где ударят российские силы.

По мнению украинских экспертов, вооруженные силы России начнут проведение наступательных действий в первой половине марта или в конце мая и начале июня. Они уверены, что ударный кулак российских сил уже собран, но останавливает от наступления весенняя распутица, которая сделает проблематичным продвижение военной техники.

По версии украинской стороны, ВС РФ сформировали ударную группу, численность которой практически в два раза превышает количество войск, участвовавших во время наступления в начале специальной военной операции в феврале 2022 года.

Украинский институт будущего выдвигает предположение, что ударная российская группировка должна будет окружить подразделения ВСУ, сосредоточенные в Донецкой Народной Республике.