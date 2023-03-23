Алексей Леонков, военный эксперт, прокомментировал недавнюю безуспешную атаку надводных украинских дронов на Севастополь. Он считает, что атака могла бы в случае успеха привести к огромному резонансу в медиапространстве, но при этом была проведена и с целью разведки. Об этом пишут «Известия».

Эксперт отметил, что властям Севастополя нельзя утрачивать бдительность. ВСУ ведут системную работу, это доказывает большое количество рейдов беспилотников, нацеленных на Крым. Совсем недавно произошло крушение американского дрона MQ-9 и этот инцидент не будет последним.

Есть предположения, что более масштабная атака может проводиться совместно с наземным украинским наступлением. При этом она может стать комбинированной. То есть украинцы могут одновременно применять как летательные беспилотники, так и надводные.