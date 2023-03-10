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Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил о поджоге украинскими боевиками сухого камыша возле береговой линии в Энергодаре. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Карчаа, огонь мог перекинуться на подстанции, снабжающие электричеством весь населенный пункт. Отмечается, что инцидент случился 8 марта после отъезда с территории Запорожской АЭС и Энергодара иностранных журналистов. По версии российских военных, поджог сухого камыша вдоль береговой линии был совершен при помощи вражеского беспилотного летательного аппарата. Дрон нанес удар зажигательными боеприпасами.

Ренат Карчаа уверено заявил об умышленности данного поджога для создания реальной угрозы распространения пламени на подстанции, питающие город электричеством. Он подчеркнул, что быстрые действия пожарных смогли предотвратить серьезные последствия. Если бы огонь достиг подстанций, то две трети Энергодара остались бы без электроснабжения.

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