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Украинские боевики всеми способами пытаются противостоять натиску российских Вооруженных сил. Сейчас по Сети разошлись уникальные кадры, на которых укронацисты борются против российских ракет «Калибр» и пытаются их сбить из стрелкового оружия. Об этом пишет ресурс «Русская весна».

На кадрах видна мощная ракетная атака, снаряды один за другим летят в небе, а на земле в ответ раздается автоматная очередь.

Когда и где были сделаны кадры с новой тактикой сбивания «Калибров» от украинских военных, информации нет.

Напомним, что российские Вооруженные силы продолжают специальную военную операцию на территории Украины с февраля прошлого года. СВО началась по приказу российского президента Владимира Путина.

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