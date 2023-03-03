Населенный пункт Кременная, расположенный на территории Луганской Народной Республики, был обстрелян десятью реактивными снарядами РСЗО «Град» украинских вооруженных сил. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как следует из опубликованного сообщения, украинские боевики совершили обстрел из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» населенного пункта Кременная, расположенного в Северодонецком районе ЛНР, в 11:48 по московскому времени. Информация о пострадавших мирных гражданах и повреждениях инфраструктуры в настоящий момент уточняется представителями правоохранительных органов республики.

Напомним, что вооруженные силы Украины также обстреляли и приграничную территорию Курской области, где в настоящий момент идет активное строительство оборонительных рубежей. Сообщается о десяти выпущенных минах.