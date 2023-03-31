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Украинская Служба безопасности (СБУ) выдвинула обвинения против Александра Нерадько. Он занимает должность главы Росавиации. СБУ заявила, что Нерадько предоставил самолеты для того, чтобы перевозить военнослужащих армии РФ.

В сообщении украинского ведомства в официальном канале Телеграм говорится о том, что в ходе следствия были собраны все доказательства против Александра Нерадько, руководителя российского Федерального агентства воздушного транспорта.

По информации СБУ, Нерадько обратился к четырем авиакомпаниям из России и воспользовался их самолетами для того, чтобы перевозить военных армии РФ, оружие и боеприпасы.

Нерадько обвинили в соответствии с украинским уголовным кодексом и признали виновным в развязывании и ведении войны.

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