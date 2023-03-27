ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вооруженные силы Украины начали применять в зоне боевых действий  пакистанские артиллерийские снаряды Yarmuk. Реактивные снаряды 122-мм производятся предприятием Pakistani Ordnance Factories.

Снаряды Yarmuk представляют собой альтернативу советским боеприпасам 9М22У используемых для РСЗО «Град». Генеральным штабом ВСУ были опубликованы фотографии, которые подтверждают использование украинской артиллерией данных боеприпасов.

Есть предположение, что Украина получила пакистанские снаряды не напрямую от Пакистана, а через третьи страны. В СМИ просочилась информация, что Британией был организован «воздушный мост» от Пакистана в Румынию с целью транспортировки грузов особой секретности.

Власти Пакистана в феврале 2023 года опровергали информацию, распространяемую масс-медиа, касаемо осуществления поставок на Украину. В СМИ сообщалось, что Пакистан в обмен на западную помощь пообещал предоставить Киеву 10 тысяч реактивных снарядов для РСЗО «Град» и 44 танка Т-80.

Вам может понравиться

Экономический кризис противоречит «всемирному рейтингу счастья»

Издание «Свободная пресса» опубликовало материал, в котором сообщается, что Финляндия и Швеция захлебываются в безостановочных волнах протестов недовольных граждан. В социальных сетях недовольные шведы пишут, что «жадные ублюдки, стоящие за

Российский боец рассказал военкору «Известий» о зверствах боевиков ВСУ в зоне проведения СВО

Военный корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин пообщался с одним из военнослужащих российской армии с позывным «Кот» прямо на передовой в зоне СВО. Российский боец рассказал о своих личных причинах пойти на

Пригожин предложил губернатору Московской области построить Центр психологической помощи на Рублевке для участников СВО

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин предложил властям Московской области построить на Рублевке Центр психологической реабилитации для участвующих в спецоперации бойцов. Отвечая на запрос сетевого издания «ГЛАС НАРОДА», Пригожин