Вооруженные силы Украины начали применять в зоне боевых действий пакистанские артиллерийские снаряды Yarmuk. Реактивные снаряды 122-мм производятся предприятием Pakistani Ordnance Factories.

Снаряды Yarmuk представляют собой альтернативу советским боеприпасам 9М22У используемых для РСЗО «Град». Генеральным штабом ВСУ были опубликованы фотографии, которые подтверждают использование украинской артиллерией данных боеприпасов.

Есть предположение, что Украина получила пакистанские снаряды не напрямую от Пакистана, а через третьи страны. В СМИ просочилась информация, что Британией был организован «воздушный мост» от Пакистана в Румынию с целью транспортировки грузов особой секретности.

Власти Пакистана в феврале 2023 года опровергали информацию, распространяемую масс-медиа, касаемо осуществления поставок на Украину. В СМИ сообщалось, что Пакистан в обмен на западную помощь пообещал предоставить Киеву 10 тысяч реактивных снарядов для РСЗО «Град» и 44 танка Т-80.