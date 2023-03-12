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Украинские пограничные службы на границе с Молдавией роют глубокие рвы. В Сети стали появляться фотографии глубоких окопов, вырытых с помощью инженерной техники, напоминающие противотанковые рвы. Об этом сообщает издание «Московский комсомолец».

Местные жители сообщают, что работа техники не прекращается даже ночью. Причину таких действий украинская погранслужба объяснила необходимостью охраны государственных границ. По их словам, в такой способ будут пресекаться провоз контрабанды и незаконное пересечение государственной границы.

Но журналисты МК задаются вопросом: кому понадобится незаконно проникать на территорию страны, где власти устроили массовую мобилизацию граждан. И сможет ли траншея помешать провозу контрабанды. В социальных сетях уже появилось фото одной такой траншеи «против контрабанды», расположенной неподалеку от населенного пункта Наславча Окницкого района. Данный ров очень сильно похож на «настоящий противотанковый». Его протяженность составляет километр, а ширина 2 метра.

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