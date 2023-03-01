ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ранее российское Министерство обороны проинформировало, что Запад готовит провокации с применением отравляющих химических веществ. Андрей Коц, обозреватель РИА Новости, рассказал, кто стоит за этой идеей.

Еще прошлым летом в сети распространились видеозаписи, на кадрах которых видно, как украинские квадрокоптеры распыляют химвещества. Это были единичные случаи, теперь же Минобороны РФ предупреждает, что такие провокации могут стать масштабными.

Сообщается, что 10 февраля по железнодорожным путям в Краматорск привезли 16 контейнеров с химическим оружием. Это вещества BZ, CS-Riot и CR-Riot.

Американцы уже испытывали BZ на территории Вьетнама, однако о результатах ничего неизвестно, но руководство Пентагона тогда осталось довольно. Для этого вещества позже создали авиабомбы кассетного типа.

CS-Riot и CR-Riot являются слезоточивым газом.

Вам может понравиться

Новое правительство Израиля закулисно работает с киевскими властями

Новые власти Израиля сотрудничают с правительством Украины, но скрывают это. При этом сотрудничество не ограничивается поставками в Киев амуниции и гуманитарной помощи. Об этом пишет ресурс Israel Today. В статье

В лесном массиве возле поселка Спорное потери ВСУ составили более 500 человек

Военный корреспондент Дмитрий Кулько в своем Телеграм-канале опубликовал кадры из лесного массива, расположенного в окрестностях поселка Спорное, где лежат сотни тел украинских военнослужащих. По словам военкора, вооруженные силы Украины несут

EurAsian Times: В конфликте из-за Тайваня Западу грозят огромнейшие потери солдат и боевой техники

Если Япония и США вступят в военный конфликт с Китаем, чтобы остановить возможное «вторжение на Тайвань», они могут потерять более 500 истребителей и десятки боевых кораблей, считают японские военные аналитики.