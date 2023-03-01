Ранее российское Министерство обороны проинформировало, что Запад готовит провокации с применением отравляющих химических веществ. Андрей Коц, обозреватель РИА Новости, рассказал, кто стоит за этой идеей.

Еще прошлым летом в сети распространились видеозаписи, на кадрах которых видно, как украинские квадрокоптеры распыляют химвещества. Это были единичные случаи, теперь же Минобороны РФ предупреждает, что такие провокации могут стать масштабными.

Сообщается, что 10 февраля по железнодорожным путям в Краматорск привезли 16 контейнеров с химическим оружием. Это вещества BZ, CS-Riot и CR-Riot.

Американцы уже испытывали BZ на территории Вьетнама, однако о результатах ничего неизвестно, но руководство Пентагона тогда осталось довольно. Для этого вещества позже создали авиабомбы кассетного типа.

CS-Riot и CR-Riot являются слезоточивым газом.