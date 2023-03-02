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Владимир Зеленский, лидер Украины, заявил, что американцы будут вынуждены отправлять на войну своих детей, если Украина проиграет, а Россия войдет в страны НАТО. Это высказывание шокировало пользователей Twitter.

Один из пользователей отметил, что подобными заявлениями президент пытается схватиться за соломинку.

Другой читатель написал, что Зеленский хочет третьей мировой войны и необходимо остановить его.

Еще один комментатор напомнил, что Украина не является страной НАТО,

Четвертый пользователь возмутился, что Зеленский получает миллиарды долларов от Америки и при этом позволяет себе угрожать ей.

Страны Запада регулярно говорят о том, что Киев должен одержать победу над Россией на поле боя и активно поставляют на Украину все больше оружия. Власти России же заявляют, что военная помощь Запада только затягивает вооруженный конфликт.

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