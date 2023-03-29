Китайские ученые рассказали, что изобрели технологию, которая позволит подводным лодкам успешно скрываться от современных моделей гидролокаторов. Разработчики из Китая отметили, что устройство в виде «плитки» надежно замаскирует любую субмарину.

По предоставленным данным, такая плитка производит звуки низких частот, которые, в свою очередь, эффективно глушат работу современных локаторов западного производства. Когда происходит их взаимодействие, оператор гидролокатора не имеет возможности обнаружить субмарину на фоне обычных всплесков воды.

Технология создавалась командой специалистов из Пекинского института. Разработчики отметили, что в их технологии применяется сплав Terfenol-D. Его также используют в современных радарах США, но сплав эффективен и против самих операторов.