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Военные Украины начали проведение операции по деблокированию своих подразделений в Артемовске (укр. Бахмут), но столкнулись с трудностями.

Одной из проблем стала погода. В этой местности идут постоянно дожди с мокрым снегом, в результате земля раскисает, а войска не могут передвигаться.

Другая проблема состоит в том, что бойцам ВСУ не хватает вооружения и боеприпасов, присланных из стран Запада. Это серьезно усложняет задачу на поле боевых действий.

Сложностей добавила ночная атака со стороны российский сил. В Дружковке был уничтожен украинский склад с оружием, также в этом районе были нанесены серьезные повреждения военным объектам.

Несмотря на то, что Зеленский заговорил о возможной потере Артемовска, ВСУ пытаются действовать.

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