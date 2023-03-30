Военные Украины начали проведение операции по деблокированию своих подразделений в Артемовске (укр. Бахмут), но столкнулись с трудностями.

Одной из проблем стала погода. В этой местности идут постоянно дожди с мокрым снегом, в результате земля раскисает, а войска не могут передвигаться.

Другая проблема состоит в том, что бойцам ВСУ не хватает вооружения и боеприпасов, присланных из стран Запада. Это серьезно усложняет задачу на поле боевых действий.

Сложностей добавила ночная атака со стороны российский сил. В Дружковке был уничтожен украинский склад с оружием, также в этом районе были нанесены серьезные повреждения военным объектам.

Несмотря на то, что Зеленский заговорил о возможной потере Артемовска, ВСУ пытаются действовать.