Около 30 процентов жителей Америки, которые приняли участие в опросе, заявили, что Вашингтон оказывает Киеву излишнюю поддержку в военном конфликте с Россией. Издание «Радио Спутник» сообщает, что больше половины тех, кого опросили, не одобряют политику Джо Байдена и его администрации.

По итогам исследования, которое провело аналитическое агентство Quinnipiac University, около 33 процентов всех опрошенных американцев считают помощь Белого дома Зеленскому непомерной. При этом около 24 процентов граждан США считают, что помощь Киеву нужно увеличить еще. А 36 процентов отметили, что тот уровень поддержки, который осуществляется сейчас, является достаточным.

Также 52 процентам опрошенных американцев не нравится политика действующего президента относительно Украины.