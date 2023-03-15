В Пентагоне заявили о «безрассудстве и экологически опасных» действиях российских истребителей в отношении американского беспилотника MQ-9, упавшего в Черное море. По словам сына экс-президента США Дональда Трампа-младшего, такая реакция является просто смехотворной.

По его словам, Пентагону стоит обеспокоится о возможном начале Третьей мировой, а не об угрозе экологической безопасности Черного моря в результате данного инцидента.

Отметим, что в Министерстве обороны Российской Федерации заявили о том, что беспилотный летательный аппарат MQ-9 упал в Черное море в результате совершения им резких маневров. По информации военного ведомства, беспилотник летел в сторону границы РФ с выключенными транспондерами. При этом было отмечено, что американским БПЛА были нарушены «границы района временного режима использования воздушного пространства», которое было установлено Москвой с момента начала СВО на территории Украины.