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Датские и шведские военные корабли осуществляли патруль в районе, где была совершена диверсия на газопроводах «Северный поток», за четыре дня до случившегося. Об этом сообщает британское издание The Times.

По данным источника, нехарактерная активность для ВМС Дании и Швеции была замечена недалеко от острова Борнхольм. Отмечается, что патрульный корабль Дании шел с выключенным транспондером и в течение нескольких часов его было нельзя обнаружить. В тот день он первый раз за последние несколько лет полностью обошел остров.

Также известно, что после того, как военный корабль Дании выключил транспондер, к нему сразу же на высокой скорости направились самолет-разведчик и военный корабль ВМС Швеции.

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