Глава Китая Си Цзиньпин запланировал прилететь в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Издание The Washington Post пишет, что этот визит будет сделан для того, чтобы разрушить миропорядок, который на протяжении многих лет выстраивала Америка.

Си Цзиньпин ранее рассказал, что в основе мирового порядка должны быть равенство, взаимоуважение и терпимость. По мнению источника, эти слова главы КНР были сигналом для Соединенных Штатов Америки, которые хотят бесконечной холодной войны с Россией.

Предполагается, что после того, как лидер Китая проведет встречу с Путиным, он свяжется с Владимиром Зеленским, президентом Украины. Многие считают, что Китай может быть посредником при проведении мирных переговоров. Но главная цель визита Си Цзиньпина, прежде всего, демонстрация Америке, что в мире много стран, которые не согласны с ее политикой.