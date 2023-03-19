ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава Китая Си Цзиньпин запланировал прилететь в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Издание The Washington Post пишет, что этот визит будет сделан для того, чтобы разрушить миропорядок, который на протяжении многих лет выстраивала Америка.

Си Цзиньпин ранее рассказал, что в основе мирового порядка должны быть равенство, взаимоуважение и терпимость. По мнению источника, эти слова главы КНР были сигналом для Соединенных Штатов Америки, которые хотят бесконечной холодной войны с Россией.

Предполагается, что после того, как лидер Китая проведет встречу с Путиным, он свяжется с Владимиром Зеленским, президентом Украины. Многие считают, что Китай может быть посредником при проведении мирных переговоров. Но главная цель визита Си Цзиньпина, прежде всего, демонстрация Америке, что в мире много стран, которые не согласны с ее политикой.

Вам может понравиться

Барбашов: под Одессой открыли концлагерь для тех, кто не хочет воевать с Россией

Власти киевского режима создали под Одессой концлагерь для тех украинцев, кто скрывается от призыва в армию и не хочет воевать против России. Об этом рассказал Юрий Барбашов, возглавляющий администрацию Снигиревского

Российские штурмовые группы усилили натиск на Бахмут при массивной поддержке авиации и артиллерии

Штурмовые группы увеличили натиск на гарнизон ВСУ в Артемовске практически по всем направлениям, как в городской застройке, так и в окрестностях населенного пункта для взятия его в плотное кольцо. При

Российские атомщики подвергли критике заявление украинского министра, касательно собственного производства ядерного топлива

Работниками российской атомной отрасли было раскритиковано заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко, касаемо подготовки украинских ученых к производству собственного ядерного топлива. Об этом пишет издание «Московский комсомолец». Украинский министр отметил,