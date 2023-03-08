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Как отмечает в своем материале журнал The Economist, в последние недели Запад в разы увеличил свои поставки вооружений на территорию Украины. По словам автора материала, пока внимание мировой общественности приковано к сражению за контроль над Бахмутом (ранее Артемовск), ВСУ усиленно готовятся к очередному контрнаступлению, которое может начаться уже в апреле.

По данным издания, Запад передал Украине только два танковых батальона, укомплектованных современными немецкими машинами Leopard 2. Однако общими усилиями Германия, Дания и Голландия хотят закупить еще 100 единиц более старых, но отремонтированных танков Leopard 1A5.  Великобритания объявила о передаче 14 своих танков Challenger 2, а Польша поставит в ряды ВСУ еще 60 своих модернизированных танков Т-72.

В материале также отмечается, что Киев продолжает получать и боевые машины пехоты от старых советских БМП-1 до более современных американских Bradley и Stryker. Поэтому журналисты издания пришли к выводу, что «поток различных видов вооружений, передаваемых ВСУ, из небольшого ручейка превратился в полноводную реку».

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