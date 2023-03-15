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Как сообщает в своем материале The Drive, американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper может быть вооружен ракетой AIM-9X класса «воздух-воздух».

Данное вооружение предназначено для защиты беспилотного летательного аппарата от угрозы со стороны воздушных целей противника. Издание отмечает, что еще в 2017 году прошли успешные испытания, когда беспилотник MQ-9 Reaper с помощью ракеты AIM-9X смог сбить дрон-мишень в воздухе. Еще одни испытания прошли в 2020 году, когда данная ракета успешно сбила воздушную цель, имитирующую крылатую ракету.

Авторы материала пишут, что на сегодняшний день нет достоверных данных о наличии этого вида ракет на вооружении беспилотника MQ-9 Reaper, однако такая возможность чисто технически существует.

Напомним, что по данным Министерства обороны Российской Федерации в акваторию Черного моря упал американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, который ранее совершал полет с выключенными транспондерами.

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