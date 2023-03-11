Вооружение украинских истребителей МиГ-29 американскими ракетами AIM-120 класса «воздух-воздух» будет дорогостоящим и технически сложным делом, при этом с потенциально ограниченной отдачей. Такое мнение высказывает на портале The Drive обозреватель WarZone Джозеф Тревитик. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Сообщается, что американские военные изучают возможность интеграции усовершенствованных ракет класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 (также именуемых AMRAAM), по крайней мере, на некоторых из истребителей советской разработки МиГ-29 Fulcrum, находящихся на вооружении ВВС Украины.

К этому предложению есть серьезные оговорки, отмечает Тревитик, но оно, если окажется осуществимым, даст украинским истребителям средства дальнего действия в пределах радиуса действия своей ПВО. Кроме того, украинские военные уже получили AIM-120 для использования в наземном варианте.

Это не первый случай, когда американские военные помогают ВВС Украины интегрировать боеприпасы американского производства в существующий парк боевых самолетов советской разработки. Украинские МиГ-29, а также Су-27 периодически используют дальнобойные противорадиолокационные ракеты (HARM) AGM-88, предназначенные главным образом для наведения на радары ПВО противника, или планирующие авиабомбы JDAM-ER, но заметного эффекта (помимо множества упоминаний в СМИ) от этого не наблюдалось.

Тем не менее, поясняет Тревитик, у обоих этих видов оружия есть режимы работы, которые мало что требуют относительно запускающего их самолета, что, в свою очередь, уменьшает препятствия для интеграции. Но установка ракет с радиолокационным наведением, таких как AMRAAM, ставит более сложные задачи. Это включает в себя, в частности, обеспечение безопасного отделения оружия от самолета при различных аэродинамических сценариях.

«Гораздо более проблематичным является тот факт, что AIM-120 в соответствии с замыслом должен иметь возможность получать информацию от радара запускающего самолета еще до процесса запуска. Чтобы добиться эффективности на больших расстояниях, ракете также потребуется дополнительная связь с запускающим самолетом на протяжении всего полета», – пишет обозреватель WarZone.

Все существующие варианты AIM-120 могут применяться одинаково. Самолет-пускатель передает ракете информацию о местоположении цели перед ее запуском. Затем он использует внутренний автопилот, чтобы направить его в нужную область, после чего активируется бортовой радар ГСН, ищет и (возможно) захватывает цель. Бортовой канал передачи данных позволяет отправлять обновленную информацию о наведении на орудие с стреляющего самолета по мере его движения к цели.

Это не обязательный режим для использования AIM-120, но значительно повышает вероятность поражения цели, особенно при выстрелах с большей дальности, на что, собственно, и намерены ориентироваться ВВС Украины в условиях явного превосходства в воздухе российской авиации. Украинский пилот МиГ-29 ранее пояснял War Zone: «На самом деле отсутствие самонаводящихся ракет – не самая большая проблема для нас. Даже если бы они у нас были, наши радары не могли бы обеспечить такие же расстояния как российские истребители».

Обозреватель The Drive также напомнил, что AMRAAM – далеко не новое оружие. Первый вариант (AIM-120A) поступил на вооружение ВВС США в 1991 году. Модифицированные версии AIM-120B и AIM-120C с улучшенными электронными компонентами начали приниматься на вооружение в 1994 и 1996 годах соответственно.

Последующие подварианты модели C включали дальнейшие улучшения компонентов наведения и управления, новые помехоустойчивые радиолокационные ГСН, модернизированные ракетные двигатели для большей дальности полета и другие дополнения. Эти версии широко экспортировались странам-союзникам США.

Последний вариант – AIM-120D – начал поступать на вооружение ВВС США в 2015 году. Эта версия имеет значительно большую дальность и расширенную зону поражения по сравнению со своими предшественниками, а также другие усовершенствования, делающие ее более точной и маневренной. Она также имеет новый двусторонний канал передачи данных с возможностью получения информации о наведении от третьих лиц.

«Неясно, какие версии AIM-120 американские военные изучают для интеграции на украинские МиГ-29. Из бюджетных документов Пентагона известно, что более старые версии AIM-120B уже были поставлены Украине для использования в зенитно-ракетных комплексах NASAMS», – указывает Тревитик.