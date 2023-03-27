Подрывы газопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2» привела к угрозе популяции некоторых видов морских животных. об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на международную группу ученых.

26 сентября 2022 года произошло четыре взрыва на газопроводах «Северные потоки», расположенных на дне Балтийского моря. По сейсмометрическим данным, мощность каждого из взрывов составляет 500 кг в тротиловом эквиваленте.

Три взрыва на ветках «Северный поток 1» и «Северный поток 2» произошли на северо-востоке, неподалеку от острова Борнхольм, Дания. А еще одно повреждение трубопровода «Северный поток 2» было совершено на юго-востоке от острова. Отмечается, что в зоне, расположенной между двумя точками взрывов, есть захоронение химических боеприпасов после Второй мировой.

Взрывами был нанесен серьезный ущерб экосистеме Балтийского моря, ведь в воду и атмосферу было выпущено 300 тыс. метрических тонн метана. По данным специалистов, пострадать от взрывов могли морские свиньи – вид китообразных, внешне похожих на дельфинов. Их популяция небольшая, насчитывающая всего 500 особей. И даже если погибло малое количество этих животных, то это все равно нанесет серьезный ущерб для их вида. Ведь, например, смерть одной взрослой самки, в будущем серьезно скажется на численности всего вида этих морских животных.