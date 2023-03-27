Специалисты из Научного центра здоровья Техасского университета в Сан-Антонио разработали специальный препарат, позволяющий наслаждаться продуктами с высоким содержанием сахара и при этом не набирать вес. Но главным преимуществом является его защита печени, сердечно-сосудистой системы и предотвращение диабета. Препарат, о котором идет речь, называется СРАСС.

По словам специалистов, в случае переизбытка магния в организме производство энергии замедляется и нарушается митохондриальная активность. Именно это и служит причиной отложения в организме жира и чрезмерного набора веса, проблем с сердцем и печенью.

Новый препарат СРАСС ингибирует активность гена MRS2, отвечающего за транспортировку магния в клеточные митохондрии. За счет этого метаболизм жиров и сахаров осуществляется в разы быстрее.

Разработка уже проверялась на лабораторных мышах. После введения препарата животные продолжали питаться как и ранее, но при этом теряли вес. К тому же, специалисты подчеркнули высокоэффективность препарата для печени, так как этот орган у мышей перестал подвергаться неблагоприятным воздействиям.