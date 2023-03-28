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По данным британского издания The Guardian, результаты украинских танкистов после пройденного обучения в Великобритании неудовлетворительные. Английские военные инструкторы учили украинских солдат управлять боевыми танками Challenger 2. И только 20 процентов украинцев смогли сдать так называемый «выпускной экзамен».

Английские инструкторы рассказали, что военные, приехавшие с Украины, относились к процессу обучения с максимальным пренебрежением.

Сообщается, что боевые танки Challenger 2 уже были отправлены в Киев, а танкисты ВС Украины пока еще остаются на британских военных базах.

Также кураторы отметили, что украинцы отказываются возвращаться к себе на родину после пройденной программы обучения.

 

 

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