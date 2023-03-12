Современный российский танк Т-90М «Прорыв» оборудован различными системами, повышающими его живучесть, ситуационную осведомленность экипажа а также снижающими заметность боевой машины. Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал один из российских танкистов с позывным «Азер».

По его словам, российский танк позволяет наносить противнику максимальный урон и обеспечивать экипаж надежной защитой, что позволяет сохранить жизнь экипажа в бою. Танкист с позывным «Азер» рассказал, что один раз по его боевой машине Т-90М был совершен пуск противотанковой ракеты, но боевая машина выдержала попадание и все члены экипажа остались живы.

Как отмечает российский танкист, новая система самонаведения очень сильно облегчает работу наводчика во время боя с противником, обнаруживая направления с которого был произведен замер дальности лазерным лучом. Благодаря этой системе танк сам разворачивает башню в сторону противника и выпускает в направлении угрозы дымовую завесу.