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Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о ходе специальной военной операции за минувшие стуки. По информации российского оборонного ведомства, наиболее ожесточенные боевые действия продолжаются на территории населенного пункта Артемовск и в его окрестностях.

На Купянском направлении за минувшие сутки по позициям противника были нанесены удары авиацией и артиллерией «Западной» группировки войск. Потери вооруженных сил Украины составили до 70-ти человек личного состава, одна боевая машина пехоты, два пикапа, одна установка РСЗО «Град» и одна артиллерийская система М777 производства США.

На Донецком направлении активные боевые действия вели военнослужащие «Южной» группировки войск. За минувшие сутки было ликвидировано около 250 военнослужащих украинской армии, шесть танков, пять боевых бронированных машин, семь легковых автомобилей и одна буксируемая гаубица Д-20.

В окрестностях населенного пункта Ласточкино в результате активной работы российской артиллерии был уничтожен полевой склад с боеприпасами 53-й механизированной бригады ВСУ.

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