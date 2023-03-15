Во Франции начались военные учения, которые получили название «Орион-2023». В них задействовано большое количество военной техники, в числе которой авиация, различные беспилотники, военные корабли, а также войска разного назначения.

В ходе учений армия Франция отрабатывает сценарии, среди которых действия по захвату города, которые проводятся совместно с предполагаемым союзником, захват аэропортов, проработка логистики в затрудненных условиях.

При этом все военно-учебные действия, которые выполняют французские военнослужащие, очень четко схожи с проведением подготовки к захвату Крыма, особенно если учитывать операции, совершаемые с моря. При этом НАТО заявляет, что у нее нет планов воевать с Россией.