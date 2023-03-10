Согласно информации портала Hamburger Morgenpost во время стрельбы в Гамбурге было ранено примерно 24 человек, а в общей сложности пострадало около 30 человек. Отмечается, что 9 марта в полицию в 21:00 поступили вызовы местных жителей с улицы Дилбёге, сообщивших о выстрелах к югу от аэропорта. Ситуация на данный момент полностью не известна.

По предварительным данным, ранения получили 24 человека, семеро из которых находятся в очень тяжелом состоянии, а 17 человек получили ранения, не угрожающие жизни. Шестеро человек погибло.

Напомним, что 9 марта в Гамбурге возле центра организации «Свидетелей Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация) в районе 21:00 по местному времени неизвестный начал стрельбу из огнестрельного оружия. Шестеро человек были убиты, около 24 получили ранения. Нападавший скрылся с места преступления. Сотрудники правоохранительных органов призывают местных жителей не выходить на улицы, так как разыскиваемый полицией стрелявший вооружен и крайне опасен.