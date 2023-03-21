Starlink, сеть спутникового интернета, блокирует работу терминалов, которые пытаются применять военные Украины надо новыми российскими регионами. Об этом сообщает издание Economist, ссылаясь на собственный источник в военной разведке ВСУ.

По данным, компания Starlink начала блокировать применение терминалов не только над теми территориями, которые заняла Россия, но и над водой, а также когда устройство перемещается со скоростью, превышающей 100 км в час.

Ранее компания передала Украине около двадцати тысяч терминалов Starlink, которые применяются в Вооруженных силах Украины.

Илон Маск, глава компании SpaceX, которой как раз и принадлежит Starlink, до этого заявлял, что сеть его спутниковой связи не будет применяться для разжигания конфликта, что может вызвать третью мировую войну.