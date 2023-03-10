Полковник в отставке и политический эксперт Олег Иванников уверен, что грузинские боевики, участвовавшие в боевых действиях на территории Украины и подготавливаемые в лагерях НАТО, прибыли в Грузию для попытки совершить государственный переворот. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».

Эксперт отмечает, что предыдущие грузинские революции устраивали активисты и продажные политики, финансируемые через НКО. Теперь для осуществления переворота в стране привлечена еще более мощная сила. Иванников заявляет, что грузинскому руководству может грозить даже физическая расправа.

Полковник в отставке уверен, что грузинские наемники работают только ради денег, поэтому им все равно за кого выступать. Он считает, что грузинскому правительству стоит быть осмотрительным и уделить пристальное внимание натовскому вооружению, ранее завезенному в Грузию.

Напомним, что протесты в Грузии начались 7 марта после принятия в парламенте в первом чтении законопроекта об иноагентах. И хотя власти отозвали документ, протесты все равно продолжились. Теперь митингующая масса требует разрешения «абхазского вопроса».