Авторы Телеграм-канала Fighterbomber поделились новыми подробностями боевых действий за контроль над островом Змеиный, которые произошли еще в самом начале специальной военной операции.

Сообщается, что во время доставки снабжения, боекомплекта и средств связи российским бойцам, которые держали оборону на острове Змеиный, российский самолет морской авиации Черноморского флота Ан-26 чудом смог увернуться от двух зенитных ракет, выпущенных по нему с быстроходного катера вооруженных сил Украины. Соответствующие кадры, снятые украинским беспилотным летательным аппаратом были опубликованы авторами канала.

В публикации отмечается, что Ан-26 является военный транспортным самолетом, на борту которого нет пушек или пулеметов, бронирования, системы катапультирования для пилотов, тепловых ловушек и РЭБ.

Российский военный летчик отчаянно маневрировал и в итоге чудом смог увернуться от двух зенитных ракет. В результате российский гарнизон, защищающий остров, смог получить снабжение и восстановить связь с командованием.