Боец российских ВС Иван Реховский награжден званием Героя России посмертно. Он погиб в июле прошлого года в зоне СВО. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Сообщается, что в начале июля группа спецназа, которой командовал Реховский, отправилась, чтобы помочь сослуживцами. Они шли пешком, впереди был командир группы.

В ходе движения они обезвредили две мины противопехотного действия, а после этого наткнулись на боевиков ВСУ.

Один из украинцев задал вопрос, кто идет. Реховский быстро сориентировался и ответил, что это свои. Он быстро дал команду своим солдатам, после чего молниеносно убил украинского боевика.

Однако в том бою Иван Реховский тоже погиб из-за ранений, в него попали две пули, выпущенные врагом.