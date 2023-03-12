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Американские конгрессмены одобрили пятилетний план, подразумевающий использование «климатических интервенций». Таким образом, правительство Соединенных Штатов Америки решило использовать климат для борьбы с лидерством Российской Федерацией в сельскохозяйственной сфере.

По мнению ведущих экспертов, глобальное изменение климата негативно отражается на эффективности ведения сельского хозяйства на территории США. При этом климатические изменения положительно влияют на развитие сельского хозяйства Российской Федерации.

Поэтому Белый дом принял решение использовать современные технологии, чтобы попытаться уменьшить количество солнечного тепла, поступающего к поверхности Земли. Американские эксперты считают, что для выполнения поставленной цели необходимо научиться управлять солнечной радиацией и создать научную основу, просчитывающую последствия вмешательства человека в климатическую систему планеты.

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