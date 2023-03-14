Украинское командование несмотря ни на что будет пытаться осуществить контрнаступление. Даже ценой жизни всех оставшихся военнослужащих. Однако американские СМИ пытаются убедить общественность в обратном. Так издание Washington Post опубликовало информацию, что якобы многие высокопоставленные лица Украины не верят в будущее контрнаступление Украины. И все из-за огромных потерь среди опытных украинских бойцов, прошедших обучение на Западе.

В своем материале журналист WP ссылается на комментарий командира батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Купол». По его словам, многие мобилизованные украинские бойцы во время боя «просто все бросают и убегают». Он отметил, что в ожесточенных сражениях ВСУ потеряли большинство младших офицеров, обучавшихся на протяжении девяти лет у американских инструкторов. Военнослужащих с реальным боевым опытом практически не осталось.

Купол рассказал, что из его батальона за год боевых действий 400 бойцов получили ранения, а 100 человек погибли в сражениях. И теперь в своем подразделении он является единственным военным профессионалом.

Несмотря на истории иностранных изданий о печальном положении ВСУ, свои планы по контрнаступлению Зеленский реализует любыми способами. Ему необходимо оправдать удержание Бахмута и попытаться получить хоть какую-то победу.