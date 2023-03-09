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В утренней сводке Генерального штаба Украины приводятся их данные о положении дел на передовой. Украинское ведомство сообщает о массе «отбитых атак» российских сил и боях под населенным пунктом Константиновка.

В украинском релизе говорится о проведении ВС России атаки позиции ВСУ в направлении села Александро-Шультино, находящегося в четырех километрах от южной стороны Константиновки. Александро-Шультино вместе с населенными пунктами Предтечино и Иванополье образуют общую агломерацию.

Сражения в данном районе привели к сковыванию резервов ВСУ, которые украинское командование намеревалось задействовать для отрезания с флангов отрядов «вагнеровцев», окруживших Артемовск (Бахмут). Вместо формирования кольца для окружения ЧВК «Вагнер» украинским силам приходится вести бой с штурмовыми отрядами вооруженных сил России, которые планомерно продвигаются к Константиновке. Одновременно «музыканты» продолжают продавливание позиций противника на Славянском направлении. Евгений Пригожин уже сообщил о взятии под контроль населенного пункта Дубово-Васильевка, находящегося на северо-западе от Артемовска.

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