Юрий Игнат, представляющий украинские Воздушные силы, заявил, что российские крылатые бомбы являются серьезной угрозой.

Он отметил, что военные РФ все чаще стали применять в боевых действиях снаряды этого типа.

Игнат пояснил, что это новая угроза, которая возникла перед ВСУ. Российская авиация даже не залетает в зону действия украинской ПВО, но при этом сбрасывает бомбы этого типа. Их вес – до 500 кг, они способны пролететь десятки километров.

Игнат обратился к странам Запада и попросил предоставить Киеву боевые истребители, поскольку системы ПВО не справляются с защитой территории Украины.

Ранее Яков Кедми, военный эксперт, сообщил, что Украина никогда не сможет создать свою военную авиацию.