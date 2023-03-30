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Юрий Игнат, представляющий украинские Воздушные силы, заявил, что российские крылатые бомбы являются серьезной угрозой.

Он отметил, что военные РФ все чаще стали применять в боевых действиях снаряды этого типа.

Игнат пояснил, что это новая угроза, которая возникла перед ВСУ. Российская авиация даже не залетает в зону действия украинской ПВО, но при этом сбрасывает бомбы этого типа. Их вес – до 500 кг, они способны пролететь десятки километров.

Игнат обратился к странам Запада и попросил предоставить Киеву боевые истребители, поскольку системы ПВО не справляются с защитой территории Украины.

Ранее Яков Кедми, военный эксперт, сообщил, что Украина никогда не сможет создать свою военную авиацию.

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