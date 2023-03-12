Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в своем недавнем интервью рассказала, что многие утверждения об опасности для здоровья, исходящей от бытовой техники, являются всего лишь мифами. По словам Романенко, угроза от приборов может исходить только в случае их неисправности и неправильной эксплуатации.

Если техникой пользоваться в соответствии с инструкцией, то никакого вреда она не нанесет. Специалист рассказала, что многие люди уверены в опасности микроволновой печи, будто бы ее использование увеличивает риск возникновения онкологических заболеваний. По ее словам, ученые уже доказали, что эти утверждения являются всего лишь мифом. Это касается и нагрева воды в электрических чайниках. Современные устройства оснащены закрытым нагревательным элементом с дополнительной защитной пластиной.

По словам врача, неправильный просмотр телевизора может пагубно отразится на зрении человека. А если смотреть на экран с оптимального расстояния, то любых негативных последствий можно избежать. Она рассказала, что размер диагонали экрана необходимо умножить на пять. Полученное число и является необходимым расстоянием для безопасного просмотра телевизора.