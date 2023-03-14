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Специалист в области пластической хирургии Павел Моргачов рассказал, в какое время запрещается применение инъекций ботулотоксина типа А. По его словам, в период болезни запрещено проходить ботулинотерапию.

По словам пластического хирурга, много факторов зависит конкретно от самого препарата. Иногда у человека может быть индивидуальная непереносимость. Но такие случаи являются крайне редкими. Моргачов подчеркнул, что стоит внимательно отнестись к внешним проявлениям заболевания. Например, в случае проявления герпетической сыпи на коже крайне не рекомендуется вводить под кожу вышеупомянутые препараты. Еще очень важно помнить, что при перед введением инъекций ботокса а также некоторый период после процедуры стоит воздержаться от употребления спиртных напитков.

Также специалист дал рекомендацию женщинам до появления первых признаков старения применять инъекции с гиалуроновой кислотой, которая способна длительный период поддерживать кожу в прекрасном состоянии.

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