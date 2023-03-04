Как отмечает в своем материале издание «Газета.ru» со ссылкой на специалиста по доменам, граждане России, проживающие на территории Дальнего Востока, должны очень внимательно отнестись к выбору интернет-провайдера из-за риска утечки данных в «недружественные страны».

По словам директора Координационного центра доменов Андрея Воробьева, данные из городов Дальнего Востока очень часто идут не напрямую через территорию России, а делают крюк через сети Китая, США, Японии, Европы и только после этого попадают в Москву. Таким образом, отправленные данные из Дальнего Востока, прежде чем попасть в другой российский город, они могут совершить кругосветное путешествие по кабелям, пролегающим по дну Тихого и Атлантического океанов.

Такое решение обусловлено техническими причинами. Между Москвой и Дальним Востоком пропускная способность линий связи недостаточно развитая. При этом, по словам ведущего инженера CorpSoft24 Михаила Сергеева, перенаправление данных на линии связи через США и Европу обусловлено экономией средств. Использование иностранных линий связи намного дешевле, чем прокладка собственных кабелей для передачи данных внутри России.

Причина такой интересной инфраструктуры связи на Дальнем Востоке заключается в том, что в 1990-е годы развитием интернета в данном регионе занимались американские компании и некоммерческие организации, некоторые из которых спонсировал американский финансист Джордж Сорос.