Военные российских Вооруженных сил уничтожили украинскую группу спецназначения, которая совершила попытку пересечь Днепр и планировала попасть на его левый берег.

Силовики армии РФ предупредили попытку украинцев и уничтожили всю спецгруппу неприятеля, тем самым не допустив занятия позиций на территории, которая находится под контролем России.

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ была обнаружена на этапе, когда ее члены спускались на воду. Однако военные провели работу не с дальнего расстояния, а в тот момент, когда представители ВСУ подобрались к суше.

В результате организованных действий ВС России ликвидированы четыре диверсанта ВСУ, еще пять оказались в плену, сообщает издание «Русская весна».