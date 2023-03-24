Как сообщает «Свободная пресса» в своем материале, ряд западных экспертов и журналистов вызвали настоящий гнев советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляки.

Получивший образование медика, при этом работавший пиарщиком и журналистом и ни дня не служивший в армии, Михаил Подоляк, находящийся в настоящий момент на посту советника главы офиса президента Украины, в своем интервью изданию Newsweek решил объяснить западным военным экспертам, что можно говорить о боевых действиях, а чего не стоит озвучивать публично.

Такую бурную реакцию Подоляки вызвала публикация американской журналистки Лары Селигман в издании Politico о планах ВСУ на весеннее контрнаступление. Как следует из материала Селигман, украинская армия планирует начать масштабное контрнаступление не раньше мая, так как в настоящий момент Вашингтон активно насыщает штурмовые группы ВСУ бронетехникой и занимаются подготовкой личного состава.

Также американская журналистка предполагает, что наиболее вероятное направление для нанесения удара ВСУ будет на Херсонском направлении, для чего западные страны активно передают украинской армии свои мостоукладчики, а также в Запорожской области.