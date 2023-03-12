Как сообщает в своем материале издание «Свободная пресса», уже 14 мая этого года в Турции должны пройти очередные выборы президента страны и депутатов местного парламента. При этом лидеры оппозиционных сил на этой неделе уже определились с выдвижением единого кандидата на пост президента.

События вокруг предвыборной гонки по накалу страстей можно сравнить с популярным турецким сериалом «Великолепный век». В прошлую пятницу стало известно о расколе шестипартийной оппозиции, что стало поводом для радости действующего президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана и его политической силы Партии справедливости и развития (ПСР).

Причиной раскола стало решение пяти партий выдвинуть общего кандидата на президентский пост от оппозиции в лице руководителя Республиканской народной партии Кемаля Киличдароглу, против чего резко выступила шестая оппозиционная партия под название «Хорошая партия». Ее лидер Мераль Акшенер, исповедующая резкие националистические взгляды, отказалась поддерживать данное решение.

Однако уже в начале следующей недели лидеры оппозиции смогли найти компромиссное решение и объявили о возобновлении единой шестипартийной оппозиции. Было принято решение, что Кемаль Киличдароглу будет баллотироваться в президенты, но два других оппозиционных лидера, занимающие посты мэров Анкары и Стамбула, примут участие в выборах вице-премьеров при будущем президенте.

Стоит напомнить, что Эрдоган правит Турцией на протяжении уже 20 лет. Поэтому объединившись, лидеры оппозиции теоретически имеют шанс одержать победу, так как их поддерживает определенная часть крупного турецкого бизнеса.