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Михаил Подоляк, занимающий должность советника главы офиса президента Украины, заявил, что он против любых попыток «заморозить» вооруженный конфликт, который идет сейчас.

На своей странице в соцсети Подоляк написал, что «заморозка» конфликта или придание ему затяжного формата будет означать только то, что война не закончена, она будет и дальше тлеть в самом сердце Европы.

Месяц назад Михаил Подоляк также заявлял, что Киев не рассматривает никаких вариантов временного перемирия, а любые уступки Украиной будут означать ее капитуляцию.

Также Владимир Зеленский, президент Украины, отмечал, что ему не интересны переговоры с российским президентом Владимиром Путиным ни в каком формате. Путин же не раз заявлял, что Кремль не отказывается от проведения мирных переговоров с Киевом.

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