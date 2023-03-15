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Во многих городах на востоке России получить посылку, заказанную на интернет-платфоме Wildberries, не выйдет, так как пункты выдачи закрыты. Причиной является забастовка многих сотрудников из-за штрафной политики компании. Отмечается, что офисы компании закрыты в Иркутске, Чите, на Дальнем Востоке.

Нововведение относительно начисления заработной платы сотрудникам начали действовать с 3 марта. Согласно новым правилам, менеджеры должны полностью возмещать стоимость испорченной продукции а также подмененного недобросовестными покупателями товара.

В случае большого количества штрафов, сотрудник вообще не сможет получить свои заработанные деньги. Оспорить данный вопрос с вышестоящим руководством проблематично, так как оно не находится в этих городах. Так, по словам одного из бастующих работников компании, его «задолженность» составила около 90 тысяч рублей. Получается, что ему придется работать без зарплаты, так как при его попытке написать заявление об увольнении по собственному желанию, руководство заявило о том, что ему будет предъявлено обвинение в краже.

15 марта сотрудники офисов Wildberries в вышеуказанных городах отказались выйти на свои рабочие места. Свои претензии к руководству компании они обосновали «рабскими условиями труда».

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