Солдаты ВСУ, которые воюют в Артемовске, рассказали о текущей обстановке на линии фронта. Об этом пишет «МК» со ссылкой на СМИ Украины.

Так, один из боевиков ВСУ, который сейчас находится в городе, рассказал украинскому ресурсу Kiev Independent, что военные России «уже почувствовали вкус победы». Он отметил, что сам приехал на фронт без должной подготовки.

Он отметил, что, когда украинцев везут в Артемовск, они уже знают, что приговорены. При этом солдат ВСУ рассказал, что их позиции активно обстреливаются со стороны российских ВС. Украинцам отвечать нечем, так как артиллерия у них отсутствует.

Другие солдаты ВСУ назвали боевые действия своей попыткой выжить против атак со стороны ВС России, которые бесконечны.