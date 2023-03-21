ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские солдаты в составе 34-го батальона отказались выполнять приказ командования и ехать оборонять Артемовск. При этом они сослались на обман со стороны командиров, сообщает Readovka.news.

Военнослужащие заявили, что не желают ехать на самый опасный участок боевых действий из-за отсутствия связи. Они рассказали, что 17 марта их отвезли в самое пекло боев, на позиции, которые окружены силами РФ. Украинские солдаты остались в окружении полностью без связи и без поддержки артиллерии. У них не было возможности выйти на связь с другими частями ВСУ и поэтому они оказались под их обстрелом.

Бойцы рассказали, что выходили из окружения полями, точки эвакуации не было. После этого командование пыталось еще раз перебросить их на передовую по той же схеме – без связи и поддержки артиллерии. В результате солдаты не стали выполнять приказ.

Вам может понравиться

Ольшанский рассказал, что Суровикин защитил Россию «Куполом» от натовских ракет

Обозреватель издания «Свободная пресса» Константин Ольшанский, ссылаясь на публикацию в международном журнале Defense News, написал в своем материале, что у Запада не вышло свернуть с помощью санкций российскую ракетную программу.

Военный эксперт Кнутов рассказал об опасной тактике ВСУ при ударе дронами по Джанкою в Крыму

Юрий Кнутов, военный эксперт, прокомментировал атаку беспилотников на Крымский полуостров. Он заявил, что основная цель украинских ВС в таких провокациях – это запугивание мирных жителей. Военный обозреватель считает, что путем

Российские войска в Херсонской области уничтожили два ангара ВСУ с техникой и оружием

Украинские Вооруженные силы лишились двух ангаров, где хранилась военная техника и оружие. Склады, по которым нанесли удар российские войска и уничтожили их, находились около поселения Отрадокаменка, что в Херсонской области.