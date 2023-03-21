Украинские солдаты в составе 34-го батальона отказались выполнять приказ командования и ехать оборонять Артемовск. При этом они сослались на обман со стороны командиров, сообщает Readovka.news.

Военнослужащие заявили, что не желают ехать на самый опасный участок боевых действий из-за отсутствия связи. Они рассказали, что 17 марта их отвезли в самое пекло боев, на позиции, которые окружены силами РФ. Украинские солдаты остались в окружении полностью без связи и без поддержки артиллерии. У них не было возможности выйти на связь с другими частями ВСУ и поэтому они оказались под их обстрелом.

Бойцы рассказали, что выходили из окружения полями, точки эвакуации не было. После этого командование пыталось еще раз перебросить их на передовую по той же схеме – без связи и поддержки артиллерии. В результате солдаты не стали выполнять приказ.