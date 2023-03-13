Собянин рассказал о строительстве новых школ и детсадов в ТиНАО

В Москве с ростом численности населения в административных округах задумываются об увеличении объемов строительства детсадов и школ. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин, за счет внебюджетных источников финансирования в ТиНАО до конца года построят 8 школ и 14 детсадов.

«Все проекты индивидуальные и соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды. Они создадут в округах тысячи мест для учащихся. Город внимательно следит за выполнением этих обязательств застройщиками», — отметил Собянин.

В 2024 году только Сосенское поселение получит восемь детсадов на 1740 мест. В них оборудуют помещения для обучения, игр и отдыха, медицинские и методические кабинеты, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок. Здания оснастят всем необходимым оборудованием.

Современные московские школы строят в соответствии с новыми правилами, разработанными еще несколько лет назад. В них прописаны требования к планировке помещений и проектированию, а также к энергоэффективности зданий. Все это направлено на повышение качества социальной инфраструктуры.

Сегодня в столице все чаще появляются школы-гиганты на более чем тысячу обучающихся. Зачастую это целый образовательный комплекс, включающий дошкольное отделение. Как рассказывал мэр, такие гиганты, например, строятся в районе Северное Чертаново, у деревни Захарково и районе Кунцево и в деревне Ватутинки в ТиНАО.

Особенностью планировки внутренних помещений стали блоки-трансформеры. Их уникальность заключается в том, что такие здания могут меняться с учетом потребностей образовательной системы. Например, из детсада такой блок может трансформироваться в блок начальных классов и наоборот.

Новшества в архитектуре касаются экологически чистых стройматериалов, а также строительства ярких и необычных фасадов. Ведь современные образовательные учреждения должны быть не только качественными и безопасными, но и интересными, уверены в московском правительстве. И в особенности это касается детсадов. Например, фасады детсада, который строится в районе Аэропорт, будут облицованы керамогранитной плиткой с изображением животных: жирафа, птиц, динозавра. А для школы на 1030 мест в деревне Захарково придумали другое оригинальное решение: здание будут отличать от других школ большие окна.

Особое внимание в соответствии с новыми правилами уделяется озеленению и благоустройству территории. Вокруг школ и детсадов разбивают цветники, обустраивают дорожки, создают спортивные и игровые площадки, а также зоны отдыха. Помещения образовательных учреждений оснащают современным оборудованием. Во многом это относится к школам, где создают кабинеты практически под любой вид деятельности – от роботостроения до химических лабораторий.

Отдохнуть и перекусить ребята могут в обновленных столовых. Москва стала первым городом, запустившим проект «Мой школьный ресторан», в рамках которого учащиеся могут самостоятельно создать дизайн своей столовой. А комбинаты питания, обслуживающие эти школы, дополняют меню в соответствии с новым дизайном, придумывая коронные блюда. Так, в ресторане в стиле известного мультфильма «Простоквашино» коронным блюдом стали молочные каши и какао, а в ресторане в оранжевых тонах «Цитрус» теперь угощают пиццей и фруктовыми салатами.

Свои стандарты есть и у комбинатов, которые в соответствии с ними оборудуют пищеблоки. Так, в горячем цеху обязательно должны иметься пароконвектоматы для приготовления блюд на пару, что сохраняет в них больше полезных веществ, а вся кухонная посуда и инвентарь должны быть выполнены из нержавеющей стали.

В стандартах также перечислены правила хранения овощей, мяса, рыбы и других продуктов, требования к приемке продуктов и готовых блюд, описаны действия повара при подготовке обеденного зала и на линии раздачи, и так далее.

Впрочем, участие комбината питания в жизни школы только этим не исчерпывается. Они не только готовят каждый день для школьников, но и стремятся привить им полезные пищевые привычки. Для этого повара проводят мастер-классы как для школьников, так и для детсадовцев, на которых учат готовить несложные полезные блюда. Комбинаты также регулярно изучают мнение детей о меню и корректируют его в зависимости от пожеланий школьников и их родителей. К примеру, в этом учебному году в столичных школах начало действовать новое меню, и с ним в рацион школьников включили почти два десятка новых блюд, среди которых маффины, каши с топпингами, пиццы, блинчики, фишболы и митболы взамен обычных котлет.

Напомним, в этом году инвесторы передадут городу 89 школ и детсадов, построенных по новым стандартам. Учебные заведения смогут принять более 36,5 тысяч детей. Как правило, их строят в составе жилых комплексов – это обязательное требование московского правительства к застройщикам, которое никто не рискует нарушать.