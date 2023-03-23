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Санкт-Петербург в ближайшее время может столкнуться с настоящей кадровой катастрофой. Однако власти Северной столицы не торопятся предпринять меры для изменения ситуации.

Сейчас на одну вакансию в сфере производства откликаются не более пяти соискателей, что представляет собой крайне низкий показатель. При этом городские власти не спешат привлекать в Петербург квалифицированных работников.

Такая ситуация провоцирует серьезный дефицит кадров, в большей степени по рабочим профессиям. Уровень конкуренции в городе снижается с весны прошлого года, согласно исследованиям сервиса по поиску работы HeadHunter.

Количество сотрудников промышленных предприятий Петербурга увеличилось почти на 30 тыс. человек в прошлом году. Однако организациям все еще необходимы 20 тыс. специалистов. Самый большой дефицит зафиксирован в оборонной и радиоэлектронной отраслях, а также в машиностроении.

Чиновники из команды губернатора Петербурга Александра Беглова в ноябре прошлого года сообщили о снижении уровня безработицы. Это может быть спровоцировано провальной молодежной политикой Смольного и отсутствием мотивации у выпускников вузов искать работу по специальности. Сейчас в городе имеется серьезный дефицит профессиональных рабочих, однако для восполнения пробелов выпускников колледжей недостаточно.

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