Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер объявил, что его страна поставит Украине 13 выведенных из эксплуатации истребителей МиГ-29 «в скором будущем», в то время как Польша подтвердила, что в ближайшие дни отправит украинским ВВС первые четыре боеготовых «МиГа». Об этом сообщают ведущие западные военные СМИ. Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

Словакия заявила о своей очередной поставке вооружений Киеву на следующий день после того, как президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что его страна в ближайшие дни поставит Украине первые четыре истребителя МиГ-29, а в будущем будет поставлено больше самолетов. Дуда подчеркнул, что Польша «станет первым союзником Украины, который поставит ей истребители».

Портал Defense News напомнил, что Словакия в начале 1990-х годов получила 24 одноместных и двухместных истребителя советского производства после распада единой Чехословакии. Из них 11 остававшихся к настоящему времени в строю самолетов были выведены из эксплуатации в августе прошлого года.

Комментируя заявление премьер-министра Словакии, министр обороны этой страны Ярослав Надь написал в социальных сетях: «Словакия жертвует списанные, неиспользуемые и непригодные к эксплуатации МиГ-29», но добавил, что «в Украине есть завод, где они могут их обслуживать, и имеются подготовленные пилоты», которые умеют летать на этом типе истребителей.

Помимо истребителей, Словакия также поставит Украине элементы своих ЗРК 2К12 «Куб» (также советского производства, унаследованные при распаде ЧСФР). При этом Надь пояснил, что в обмен за это пожертвованное снаряжение страна надеется получить около 200 миллионов евро от Европейского фонда мира Европейского союза и около 700 миллионов долларов – в виде оружия и военной техники из Соединенных Штатов.

Тем временем Словакия ожидает закупки 14 истребителей F-16 Block 70/72 производства Lockheed Martin, закупленных в США. Ожидается, что эти поставки начнутся в 2024 году.

Польша, со своей стороны, планирует заменить переданные Украине истребители советского производства некоторыми из 48 легких штурмовиков FA-50, заказанных Министерством обороны Польши в Южной Корее в сентябре прошлого года. Первые 12 FA-50 должны быть поставлены в этом году, а остальные 36 самолетов в период с 2025 по 2028 год.

«Обещания двух восточноевропейских стран не побудили Вашингтон последовать их примеру, пожертвовав F-16, заявил в пятницу журналистам представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби. Главный аргумент США заключается в том, что украинские военные долгое время используют «МиГи» советского производства и могут быстро их задействовать, но подобное не относится к F-16», – указывает Defense News.

Портал The Drive особое внимание уделил поставке для на Украины польских истребителей, поскольку они «в полном рабочем состоянии», по словам президента Польши. Анджей Дуда также уточнил, что «остальные самолеты готовятся, ремонтируются».

По мнению издания, «схема поэтапной поставки должна сработать лучше», чем более ранний план по предоставлению Украине всего парка польских МиГ-29, который был раскритикован правительством США на фоне опасений, что поставка Киеву истребителей будет «слишком провокационной». Прежний план также был несколько более сложным и включал формальную передачу «МиГов» правительству США, прежде чем далее передать их Украине.

Польша также связывала этот план с намерением получить взамен предоставленные США истребители F-16 (в более новой версии, чем имеющиеся на данный момент), чтобы компенсировать дефицит своего истребительного авиапарка. Согласно более ранним сообщениям, общее количество польских МиГ-29, подлежащих передаче Киеву, составляет от 11 до 19. В целом в ВВС Польши в настоящее время имеется примерно 28 истребителей этого типа.

«Наряду с Польшей и Словакией, которые прошлым летом списали свой флот МиГ-29 Fulcrum, Болгария является еще одной страной НАТО, имеющей запасы боевых самолетов советской эпохи, и которые потенциально могут быть отправлены в Украину», – указывает The Drive.

Издание также напоминает, что «в сравнительно недавнем прошлом и США, и их союзники поставляли большие объемы запчастей для украинских истребителей, особенно МиГ-29», и заключает: «Время покажет, является ли последний план очередным фальстартом или удастся ли Западу, наконец, поставить Украине дополнительные истребители, которые она так долго просила».

Ранее мы сообщали, что в перечне потенциальных вариантов поставок Украине боевых самолетов из стран-членов НАТО указывались польские МиГ-29, а также все еще рассматриваются другие типы истребителей западного производства.