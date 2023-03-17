Польский генерал экс-командующий сухопутных войск Вальдемар Скшипчак заявил, что продолжение удержания Артемовска (Бахмута) украинскими силами «развязало» руки российским войскам на других участках фронта. По его словам, защита города «любой ценой» приведет ВСУ к огромной ошибке – российские силы сделают большие успехи на юге и севере от города.

Скшипчак подчеркнул, что, пользуясь ситуацией в Бахмуте, ВС России планомерно будут продвигаться вперед для захвата остальных территорий Донбасса, контролируемых Киевом. А Бахмут, по его словам, ВСУ рано или поздно все равно придется оставить.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование не собирается полностью выводить войска из Артемовска. Однако подразделения ВСУ, находящиеся в городе, теперь испытывают серьезные проблемы с логистикой, так как российские силы уже взяли под огневой контроль последний путь, ведущий в Артемовск, по которому украинские группировки получали снабжение.