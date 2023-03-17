ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польский генерал экс-командующий сухопутных войск Вальдемар Скшипчак заявил, что продолжение удержания Артемовска (Бахмута) украинскими силами «развязало» руки российским войскам на других участках фронта. По его словам, защита города «любой ценой» приведет ВСУ к огромной ошибке – российские силы сделают большие успехи на юге и севере от города.

Скшипчак подчеркнул, что, пользуясь ситуацией в Бахмуте, ВС России планомерно будут продвигаться вперед для захвата остальных территорий Донбасса, контролируемых Киевом. А Бахмут, по его словам, ВСУ рано или поздно все равно придется оставить.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование не собирается полностью выводить войска из Артемовска. Однако подразделения ВСУ, находящиеся в городе, теперь испытывают серьезные проблемы с логистикой, так как российские силы уже взяли под огневой контроль последний путь, ведущий в Артемовск, по которому украинские группировки получали снабжение.

Вам может понравиться

Экс-советник Кучмы: с Зеленским могут расправиться после разгрома ВСУ в Артемовске

Если подразделения украинских Вооруженных сил будут разбиты в Артемовске (укр. Бахмут), лидеру Незалежной Зеленскому может угрожать физическая расправа. Так считает Олег Соскин, прежний советник Леонида Кучмы. Эксперт задал вопрос действующему

19FortyFive: Какие истребители могут быть отправлены Украине странами НАТО

США и Великобритания фактически отложили на долгий срок возможные поставки Украине своих боевых самолетов. Тем не менее, в перечне потенциальных предложений Киеву все еще рассматриваются другие типы истребителей из стран-членов

ЧВК «Вагнер» почти окружили Артемовск, взято село возле дороги на Славянск

Руководителем и основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным была сообщена информация касаемо текущего положения дел в Артемовске (Бахмуте). По его словам, штурмовые бригады «музыкантов» продолжают расширение окружения города. В